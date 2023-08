In fumo sala eventi a Casoria: si indaga su un presunto avvertimento della camorra

Incendio doloso alla sala eventi Diamond in via Ludovico Ariosto, angolo via De Gasperi, a Casoria.

A determinare il rogo pare sia stata la deflagrazione di una bomba. Il titolare ha smentito di aver ricevuto minacce estorsive.

L'episodio è avvenuto, alle tre di notte, di fronte alla direzione del distretto 43 dell'ASL Na 2 Nord., al parco San Paolo, nella zona più urbanizzata della intera Ccttà e forse della intera area a nord di Napoli.

Sul fatto sta indagando la Compagnia dei Carabinieri di Casoria.