Denunciato a piede libero il balordo che la notte del primo dell’anno ha fatto esplodere una bomba carta a Bellizzi, al termine del concerto di Clementino. La bomba carta è esplosa nel bagno di una struttura in ristrutturazione a piazza del Popolo, in pieno centro. Il balordo, dopo l’esplosione dell’ordigno rudimentale, si è allontanato mentre molte persone che erano in piazza, compresi bambini e ragazzi, sono rimaste terrorizzate.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma lo spavento per le migliaia di persone che sino a poco prima avevano assistito tranquillamente alla performance di Clementino è stato tanto. Gli agenti della polizia municipale di Bellizzi hanno avviato subito le indagini per individuare il balordo che ha fatto esplodere la pericolosa bomba e nelle scorse ore è stato individuato e denunciato a piede libero ma le indagini sono ancora in corso: potrebbe essere identificato qualche altro giovane che ha partecipato all’azione criminosa. Il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, che era sul posto, subito dopo la deflagrazione, ha chiesto l’intervento della polizia municipale e delle forze dell’ordine. Ieri l’annuncio social dell’individuazione dell’autore dell’azione criminosa che ha terrorizzato migliaia di persone.

«La polizia municipale di Bellizzi - spiega il sindaco Volpe - grazie al sistema di videosorveglianza comunale ha individuato il campione imbecille, autore della bravata ed è scattata la denuncia a piede libero. L’esplosione della bomba carta ha provocato un fortissimo boato e potevano esserci anche feriti tenuto conto che era terminato da poco il concerto di Clementino a cui hanno assistito migliaia di persone e bambini».

Sui social molti cittadini residenti a Bellizzi si sono congratulati con la polizia municipale che in tempi record è riuscita ad individuare l’autore del gesto che poteva avere un epilogo ben più grave. Apprezzato anche l’ottimo funzionamento del sistema di videosorveglianza comunale.