Salerno, vendeva fuochi artigianali in pieno centro: arrestato

Nella serata del 31 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo, insieme al personale della Compagnia Intervento Operativo del X° Reggimento Carabinieri Campania, hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe Ragucci, per detenzione e vendita di materiale esplosivo, in quanto l'uomo aveva allestito, in pieno centro a Salerno, un banchetto abusivo dedito alla vendita di materiale pirotecnico non autorizzato e di altro materiale pirotecnico confezionato artigianalmente ed altamente pericoloso.

Il materiale è stato sequestrato e fatto esplodere in sicurezza.