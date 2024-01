San Marzano sul Sarno, petardo esplode nella tasca: uomo in ospedale

È rimasto ferito in seguito all'esplosione di un piccolo petardo che aveva in tasca. Questa la sorte capitata ad un uomo di San Marzano sul Sarno, nella notte tra la fine e l'inizio del nuovo anno, per il quale sono state necessarie le cure del 118, con il trasferimento in pronto soccorso all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta del ferito più grave nell'Agro nocerino sarnese.

Da comprendere la dinamica di quanto accaduto ma pare lo stesso fosse pronto ad esplodere il petardo, quando qualcosa è andato storto.

In ospedale, ha lamentato dolori alla pancia. Lo scoppio del botto, infatti, gli aveva provocato diverse escoriazioni sulla pancia. Il petardo si trovava nella tasca del ferito.

E potrebbe essere sempre per via di festeggiamenti la causa di un incendio che ha distrutto un'auto in sosta, a Nocera Superiore, durante la notte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, insieme alle forze dell'ordine. Da capire se sia trattato di un'azione mirata o delle conseguenze dell'esplosione di un petardo o fuoco d'artificio.