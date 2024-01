Paura nella notte di San Silvestro a San Marzano sul Sarno dove, a pochi minuti dalla mezzanotte, nel pieno dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, tra botti e fuochi pirotecnici imposti dalla tradizione, si è registrata anche l’esplosione di una bomba carta saltata in aria davanti all’ingresso del bar Celentano in via Roma. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, si è trattato in realtà di un grosso petardo esploso proprio davanti all’attività commerciale. Un ordigno dal considerevole potenziale esplosivo se si considera che a seguito della deflagrazione la saracinesca del negozio è stata fortemente danneggiata. Danni anche al gazebo collocato davanti al locale, andato quasi completamente distrutto a seguito della deflagrazione. Ci sono indagini in corso per far chiarezza sull’episodio.

del reparto territoriale di, coordinati dal capitano, sono intervenuti sul posto pochi minuti dopo. I militari escludono che possa essersi trattato di un incidente riconducibile ai festeggiamenti di Capodanno. Insomma, fin dall’inizio, gli investigatori non hanno avuto alcun dubbio sulla matrice dolosa dell’esplosione. Qualcuno avrebbe, quindi, piazzato l’del bar di via Roma per poi farlo esplodere. Le indagini proseguono a tutto campo. I carabinieri hanno già acquisito e visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero fornire qualche elemento in più per fare chiarezza su quanto è accaduto e per l’

Nessuna ipotesi è esclusa in questa fase iniziale delle indagini. Gli uomini del capitano Izzo hanno, ovviamente, sentito i titolari del bar che hanno assicurato di non aver ricevuto né minacce né richieste estorsive. Si indaga, pertanto, a 360 gradi. Un dato sembra accertato. Non si è trattato di un incidente riconducibile ai festeggiamenti della notte di San Silvestro. Pertanto, bisogna approfondire ogni aspetto della vicenda per riuscire a capire chi possa aver avuto interesse a causare l’esplosione davanti al bar di via Roma. Tutto lascia intendere che chi ha agito abbia voluto indirizzare un messaggio, lanciare un avvertimento ai titolari del bar Celentano, tra i frequentati in città.

Ovviamente chi ha piazzato la bomba carta davanti al bar di via Roma ha approfittato del frastuono dei festeggiamenti della notte di San Silvestro per portare a termine il proprio piano. Chi vive nella zona ha avvertito un forte boato, che ben si distingueva per intensità dai botti e fuochi pirotecnici tradizionali.