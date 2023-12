Nuova emergenza sicurezza al terreno confiscato alla camorra dedicato a Nicola Nappo, a Scafati, il bene a vocazione agricola più grande dell’Agro con i suoi 12 ettari.

Nei giorni scorsi gli ortolani hanno messo in fuga un uomo scoperto a rubare finocchi e portafogli dalle loro auto. Gli ortolani e i referenti del fondo gestito dal 2018 dall’associazione temporanea di scopo Terra Viva, in collaborazione con Libera, Cgil, Flai Cgil, Finetica e altre associazioni, hanno denunciato il fatto ai carabinieri consegnando ai militari una bicicletta abbandonata dall’uomo durante la fuga. Il giorno dopo l’uomo è però ritornato nel tentativo di riprendere la bici. Ne è scaturita una colluttazione con gli agricoltori con l’uomo che si è nuovamente dato alla fuga.

Al vaglio delle forze dell’ordine intervenute a via Nuova San Marzano le testimonianze degli agricoltori e per individuare l’uomo. Giuseppe Carotenuto, segretario generale della Flai-Cgil nazionale, denuncia: «Ben vengano tutti gli eventi per la rassegna natalizia ma penso che sia innegabile che in città esiste una emergenza sicurezza».

Non è la prima volta che il fondo Nappo è nel mirino. Lo scorso aprile, a pochi giorni dalla manifestazione contro la camorra, furono trafugate le bandiere della Cgil.