Scafati: coperti al volto e armati rapinano tabacchi, paura in centro

Rapina in una tabaccheria a Scafati. Il colpo risale a qualche giorno fa, nella giornata di sabato alle 20, in piazza Vittorio Veneto. Ad agire almeno due persone, stando alle testimonianze dei titolari dell'attività commerciali, in procinto di chiudere dopo una giornata di lavoro. I due banditi, a volto coperto e armati, hanno fatto irruzione all'interno del negozio e portato via l'incasso della giornata. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza locale che ora indagano sull'accaduto, tra visione di telecamere di sorveglianza per individuare i due banditi e incrocio di testimonianze. Solo qualche settimana fa era toccato ad un altro negozio subire la stessa sorte. E mesi fa lo stesso, con protagonisti bande di rapinatori ad agire indisturbati, armati, pronti a razziare negozi e attività commerciali.

Duro il commento del segretario del Pd cittadino, Giuseppe Fontanella: «A Scafati, la questione sicurezza diventa sempre più una grave emergenza.

In pieno centro cittadino quindi, tra le luci e la frenesia natalizia, nei pressi della stessa piazza che ha ospitato solo pochi giorni prima centinaia e centinaia di persone per il concerto in occasione dell’accensione dell’albero, indisturbatamente, si entra armati nella Tabaccheria Castaldo per mettere a segno una rapina in pieno stile "Gomorra". All'indomani dell'annuncio del sindaco Aliberti sul potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, abbiamo detto chiaramente che le telecamere da sole non bastano. Oltre a rafforzare l'organico di tutte le forze dell'ordine del territorio, sono indispensabili misure strutturali per controllare il territorio insieme ai protagonisti del territorio stesso. È necessaria una visione complessiva della città e che non si limiti soltanto ad un paio di occasioni l’anno. Un'amministrazione adeguata deve garantire la sicurezza a tutte le cittadine e i cittadini della nostra comunità compresi coloro i quali, con coraggio e abnegazione decidono tutte le mattine di alzare la saracinesca della propria attività in una città in cui il degrado la fa da padrone per la maggior parte dell’anno. E vale per il centro di Scafati come per le periferie».