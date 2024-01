Follie la notte dell’antivigilia di capodanno: giovane di origini indiane semina panico in via Filangieri a Cava de' Tirreni. Poche ore poco due giovani vengono prima affiancati da una Bmw bianca e poi aggrediti e derubati. È accaduto la notte tra sabato e domenica in due strade centrali della città. Secondo le prime ricostruzioni poco dopo le 2 di notte un giovane, di origini indiane, in evidente stato di ebbrezza ha seminato il panico in via Filangieri. Il ragazzo, in preda ad un vero e proprio raptus, si è scagliato contro alcune auto parcheggiate in strada, danneggiando la carrozzeria. Sono stati alcuni passanti e residenti a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 (postazione di Vietri sul Mare) che sono riusciti, non senza difficoltà, a prestare i soccorsi e portare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo. I sanitari della divisione di prima emergenza hanno subito capito che si trattava di una crisi, provocato da un elevato abuso di alcol. Qualche ora dopo sempre nel centro cittadino, questa volta in via Biblioteca Avallone si è registrato un altro brutto episodio. Stando a quanto riferito dalle stesse vittime, due giovani a bordo della loro auto sono stati avvicinati da una Bmw di colore bianco che gli ha sbarrato la strada. I due ragazzi sarebbero stati poi aggrediti e derubati dei loro soldi e cellulari. Le vittime hanno chiesto aiuto a dei passanti che hanno allertato i sanitari del 118 (postazione di Vietri sul Mare). Per fortuna non hanno riportato ferite.

Più tranquilla la notte di San Silvestro che è trascorsa senza grossi problemi per le forze dell’ordine. Non sono mancanti purtroppo i furti in appartamento. Nelle notti di sabato e domenica altri colpi sono stati messi a segno nella frazione di Sant’Anna e Santa Lucia mentre in altre frazioni, come a Passiano, ma anche al Corpo di Cava e di San Pietro i residenti hanno organizzato giri di perlustrazione per controllare zone boschive e valloni. Sull’emergenza furti in città ritorna Gennaro Vitale, responsabile sicurezza e territorio de La Fratellanza che oltre a chiedere l’impiego dell’esercito, formula una richiesta precisa: «L’ impennata di furti è diventato un problema che sta condizionando la vita dei cittadini che hanno paura di lasciare le proprie abitazioni anche per semplici commissioni. È arrivato il momento di mettere in campo delle strategie attraverso un piano per contrastare i reati. Bisogna puntare sul coinvolgimento dei cittadini estendendo i controlli di vicinato.

La sicurezza deve passare anche attraverso la sicurezza sussidiaria. L’ amministrazione comunale deve definire il patto per i controlli di vicinato, e focalizzare le aree dove poter prevedere il coinvolgimento dei residenti e la progettualità con la polizia locale».