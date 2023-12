L’escalation di furti in abitazioni che da giorni interessa soprattutto le zone periferiche di Cava de’ Tirreni continua ad essere sotto i riflettori. Ieri mattina il sindaco Vincenzo Servalli è stato prontamente convocato in Prefettura per discutere della problematica nel corso della riunione del comitato l’ordine e la sicurezza. All’incontro, oltre al primo cittadino, hanno preso parte alcuni delegati del prefetto, Francesco Esposito, i vertici provinciali della forze dell’ordine, e i rappresentanti di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale che operano sul territorio cavese.

«È stato un incontro importante e proficuo - spiega- ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine per l’attenzione che hanno riservato alla città con la. Abbiamo avuto garanzia che sarannosul territorio, specie nelle frazioni, con l’ausilio di. Inoltre, la polizia ha rappresentato che l’è in corso e la magistratura è al corrente degli sviluppi. Nel corso della riunione - aggiunge Servalli – è stato ribadito il fatto che le, non sono consentite dal nostro ordinamento. L’invito che rivolgo ai cittadini è quello diogni movimento sospetto e ogni tentativo o furto subito».

Durante l’incontro sono stati analizzati dati che hanno messo in risalto la diminuzione del numero complessivo dei reati nella città metelliana. Infatti, ad oggi sono 1106 i reati commessi rispetto ai 1475 del 2018. Nello specifico, le rapine nel 2023 sono state 7 mentre nel 2018 ne furono segnalate 18. In netta controtendenza invece il fenomeno dei furti d’auto: ben 169 quest’anno rispetto ai 113 del 2018. Per quanto riguarda i furti in abitazione nel 2018 furono 37, fino ad oggi invece sono stati 44, 12 quelli denunciati negli ultimi tre mesi (uno a ottobre, tre a novembre, otto a dicembre). Nel corso del 2023 sono stati effettuati complessivamente 6113 controlli sul territorio (3018 nel 2018), mentre le persone controllate sono state 3039 (2346 nel 2018). La questione sicurezza è stata affrontata anche in apertura della seduta di consiglio comunale di ieri pomeriggio con il sindaco che ha fatto un resoconto dell’incontro avuto in Prefettura. Il parlamentino cittadino ha ratificato una variazione di bilancio, riconosciuto la legittimità di debiti fuori bilancio ed approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026.

Rinviata la discussione sulle nuove linee di indirizzo per l’affidamento in gestione dell’ex mediateca poiché, come spiegato dall’assessore al patrimonio Lorena Iuliano, l’argomento non è stato approfondito da alcuni consiglieri comunali.