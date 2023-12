Sembra essere sempre più concreto il sogno di vedere ultimato il progetto di decongestionamento dell’ex strada statale 18. La giunta comunale di Cava de' Tirreni ieri mattina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per il prolungamento da via Atenolfi a via Santoriello del trincerone, il cui servizio di progettazione è finanziato nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per un importo complessivo di 56,5 milioni di euro.

Il provvedimento della giunta segue l’attività di verifica e validazione da parte della società specializzata Conteco Check Srl dello studio di fattibilità redatto dallo studio di progettazione affidatario dell’incarico Rti Rpa - Emilio Maiorino & Partners srl Cooprogetti Soc. Coop, per un importo di 3,1 milioni finanziato dalla Regione. L’approvazione dello studio di fattibilità del nuovo trincerone permetterà il completamento dell’intera progettazione esecutiva. «Confidiamo che una volta completato l’iter progettuale - ha dichiarato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore - anche il definitivo finanziamento per la costruzione della grande opera potrà essere inserito tra gli assi strategici da realizzare della Regione Campania. Un percorso che riteniamo tracciato fin dall’importante finanziamento della progettazione che ci ha permesso di iniziare questo grande intervento di miglioramento della mobilità che non riguarda solo la nostra città ma l’intero collegamento viario provinciale». Soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino Vincenzo Servalli.

«Un altro tassello importante nella trasformazione urbanistica della nostra città - spiega Servalli - Un progetto che guarda al futuro che non è più una visione ma una concreta realizzazione di un lavoro straordinario che stiamo portando avanti mettendo in atto un’opera di trasformazione urbanistica della città mai vista prima d’ora». Nello specifico sono due i lotti di progettazione. Il primo da via Atenolfi (uscita del sottovia) a via dei Fabbri (ponte di Pregiato). Il secondo da via dei Fabbri a via Pasquale Santoriello (per il congiungimento con la strada provinciale Randino). Complessivamente l’intervento progettato ha una lunghezza di circa tre chilometri, di cui circa un chilometro e duecento metri sono stati già realizzati e aperti al transito. Infatti, il progetto di Decongestionamento dell’ex SS18, che comincia dalla località Tengana, attualmente giunge, in sottovia, in prossimità dell’incrocio con via Pasquale Atenolfi.

L’obiettivo ambizioso dell’amministrazione comunale è quello di proseguire l’opera fino a via Santoriello permettendo quindi un collegamento immediato con la viabilità dell’agro nocerino sarnese e verso l’A30.