Scene da far west ieri sera a Santa Lucia, a Cava de' Tirreni, dove un residente ha tentato di bloccare un presunto ladro, che ha reagito tentando di ferirlo con un coltello. Il malvivente è riuscito a scappare, ma non è finita perché il suo complice ha colpito il giovane di Santa Lucia con una grossa pietra alle gambe prima di darsi alla fuga. Un fatto gravissimo che ha provocato la forte reazione degli abitanti di via Starza e Trezza, che si sono riversati in strada ed hanno sparato alcuni colpi a scopo intimidatorio. Sul posto i carabinieri della Tenenza locale che hanno cercato di acciuffare i ladri. I malviventi avrebbero pensato bene di usare uno dei valloni della zona come nascondiglio per poi fuggire.

Ieri sera poco dopo le 19 a Santa Lucia e Sant’Anna è scoppiato un vero e proprio stato di emergenza. Secondo le prime testimonianze, come ormai purtroppo negli ultimi giorni, i ladri sono tornati e hanno messo a segno nuovi colpi. Ma non basta. Un giovane residente, rientrato da lavoro, avrebbe visto un giovane sospetto parlare al telefono e avviarsi verso località Starza. Il ragazzo sarebbe sceso dall’auto per fermarlo da qui sarebbe nata una colluttazione con il presunto ladro pronto ad estrarre un coltello per fortuna senza riuscire a colpire il giovane che però è stato raggiunto alle gambe da un sasso.

Per tutta la serata i carabinieri hanno pattugliato l’area per cercare i banditi. Nei giorni scorsi diversi esponenti delle opposizione hanno chiesto misure per frenare l’emergenza furti, mentre il sindaco proprio ieri mattina con un video ha rassicurato i cittadini. Ora è evidente che occorre fare qualcosa perché i residenti sono esasperati e soprattutto il rischio della giustizia fai da te è molto alto.