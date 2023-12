Distraggono i cani da guardia poi svaligiano cassaforte: nuova ondata di furti

Abitazioni svaligiate, porte d'ingresso forzate e cani da guardia distratti. E' un'escalation di furti senza fine, quella che prosegue nella città di Cava de' Tirreni, preda di una banda di ladri, forse anche più di una, impegnata a razziare dove possibile case e appartamenti.

Negli ultimi giorni sono stati denunciati altri tre furti, a cavallo tra venerdì e domenica, nelle zone di Passiano e San Giuseppe al Pennino, dalle cui zone erano stati già segnalati - alle forze dell'ordine e sui social - movimenti sospetti di auto e persone. In particolare, di una coppia di giovani beccata a immortalare le caratteristiche delle abitazioni con un telefono cellulare. Presso due appartamenti sono stati trafugati ingenti bottini: due colpi da svariate migliaia di euro. Se per un primo episodio si è trattato di un furto fallito, con i ladri rincorsi da diverse persone con in pugno bastoni, per gli altri due invece il colpo è andato a segno.

Due le cassaforti che i ladri hanno aperto, portando via oltre 50mila euro complessivamente dalla casa di due famiglie.

I raid si sarebbero consumati tra il pomeriggio e le ore serali e sono al vaglio delle forze dell'ordine, a seguito di denunce. Da capire se si tratti di bande locali o di qualcuna proveniente dalle zone del napoletano, magari esperta, la quale avrebbe potuto colpire potenzialmente più di una volta a Cava e nelle zone limitrofe. Si tratta certamente di malviventi esperti, che studiano le abitudini delle vittime, gli orari di spostamento, così come ciò che è presente all'esterno delle abitazioni da svaligiare.

Nel caso della presenza di cani da guardia, la banda era attrezzata con del cibo per distrarli e agire indisturbata. Nelle scorse settimane era toccato anche alle attività commerciali ricevere la visita dei ladri: un commerciante era stato aggredito da due persone, anche se all'interno della sua villa. Poi era toccato ad una tabaccheria a San Pietro, depredata durante la notte. Allo stato resta alta l'allerta così come la collaborazione tra i residenti degli stessi quartieri, attraverso messaggi, ronde e telefonate, per prevenire furti che vengono consumati, in modo preoccupante, sempre più spesso. Cresce però anche la paura e il timore di lasciare la propria casa, per più di un'ora, temendo un'incursione di banditi e malviventi.