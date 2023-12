Ladri in azione, durante la sera della vigilia di Natale, nel territorio comunale di Montecorice. I malviventi hanno messo a segno il colpo nella frazione Giungatelle, introducendosi all’interno dell’abitazione di una giovane coppia del posto, dopo aver forzato e rotto il vetro di una delle finestre. I ladri hanno messo a soqquadro la stanza da letto e rubato i contanti che hanno trovato all’interno della casa.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati gli stessi proprietari, avvisati dall’alert del sistema di videosorverglianza sul proprio smartphone. La giovane coppia, ch’era fuori casa con amici, si è precipitata a Giungatelle, ma i malviventi si sono subito dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Ad agire sarebbero state due persone, con i volti coperti, più un terzo complice in auto pronto con il motore acceso per poter scappare. Si tratterebbe di una Seat di colore scuro, probabilmente anch’essa rubata e già segnalata ai militari dell’Arma in occasione di altri furti avvenuti nel territorio cilentano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri hanno scavalcato il cancello dell’abitazione, per poi forzare una delle finestre per introdursi nell’appartamento.

All’interno, poi, si sono diretti nella stanza da letto, dove hanno rovistato dappertutto e rubato i contanti che la coppia custodiva. Poi, non appena si sono accorti che i proprietari stavano rientrando, si sono dileguati. Pochi giorni prima, infatti, sempre nella frazione Giungatelle, i ladri sono entrati in pieno giorno all’interno di un’altra abitazione, portando via preziosi e contanti. Altri episodi, sempre negli ultimi giorni, sono stati denunciati anche a Castellabate e nell’area intorno al Monte Stella. Sui vari episodi indagano i carabinieri.

Proprio nelle scorse settimane, tra l’altro, i militari della stazione di Santa Maria di Castellabate, agli ordini del maresciallo Marco Cesa, hanno arrestato due cittadini di origini albanesi ritenuti responsabili di altri furti avvenuti nei mesi scorsi sempre nel territorio cilentano.