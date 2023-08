Falsa bomba carta lasciata in un garage, intervengono gli artificieri e traffico in tilt: paura a Pagani

Inizialmente si era pensato ad un ordigno esplosivo, un petardo o una bomba carta. Quel pacco sospetto aveva allarmato un pò tutti. Dopo i controlli, poi, si era scoperto che si trattava di una falsa bomba carta. Cartacce e nulla più, lasciate incustodite, in posizione sospetta. E' quanto hanno scoperto ieri alcune persone all'interno di un garage di un palazzo in via Niglio, a Pagani. Al punto che l'amministratore del condominio aveva segnalato l'oggetto, ieri mattina, ai carabinieri della tenenza di Pagani. Viste le accortenze del caso, i militari non hanno voluto correre rischi e affidarsi ad una squadra di artificieri.

La finta bomba carta si trovava in un sacchetto di plastica. La strada è stata chiusa al traffico per le verifiche del caso, con i disagi previsti per la circolazione e molte auto che sono state costrette a stravolgere il loro itinerario, trovando vie alternative. Soltanto dopo le 16 la situazione è ritornata alla normalità. I carabinieri hanno però avviato un'indagine per risalire a chi ha posizionato l'oggetto nel garage, al fine di comprendere anche le ragioni del perchè sia stato scelto proprio quel luogo specifico. Non è escluso che gli stessi decidano di verificare l'eventuale acquisizione di telecamere di sorveglianza, presenti in strada.