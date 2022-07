Interventi alle scuole Pacevecchia: ok in anno Bosco Lucarelli in due

Tempi medio - lunghi per la riapertura delle scuole interessate da lavori di messa in sicurezza. Per il ponte San Nicola invece si attende ad horas il finanziamento dalla Regione. Sono i due spunti di maggior interesse della seduta di Consiglio comunale question time svoltasi ieri. La lunghezza dei tempi di approdo in aula rende di fatto anacronistico e rituale il confronto, come lamentato a più riprese dai consiglieri di minoranza autori di 11 dei 15 quesiti. Assente il sindaco Mastella, è toccato al vice Francesco De Pierro e agli assessori interrogati fare il punto.

Particolarmente gettonato il tema scuola. Vertevano sul punto gli interrogativi prospettati da Luigi Diego Perifano (Alternativa per Benevento), Giovanna Megna e Angelo Moretti (Civico22), Rosetta De Stasio (Prima Benevento). È stato il delegato ai Lavori pubblici Mario Pasquariello a fornire le risposte: «Per quanto riguarda la scuola Pacevecchia - ha annunciato in replica a un quesito di Civico22 - stiamo per firmare il contratto con la ditta aggiudicataria. Da programma sono previsti 12 mesi di lavori per cui contiamo di riconsegnare il plesso alla città per settembre 2023. Sulla Bosco Lucarelli, intervento da 9 milioni, è in via di perfezionamento il contratto con la ditta. I tempi di realizzazione sono stimati in 20 mesi. La nuova scuola dovrebbe essere pronta per settembre 2024». Tempi giudicati lunghi da Megna che ha evidenziato i ritardi della procedura. «Tutti vorremmo che le cose si realizzino facilmente come si gonfia un palloncino - la replica ironica dell'assessore - Stiamo sollecitando il ministero a erogare l'acconto».

Botta e risposta anche sulla Silvio Pellico, con Pasquariello che ha fatto rilevare a Civico22 come «nessun finanziamento è mai stato ricevuto dal Comune, avete informazioni sbagliate». «L'intervento per la scala anti incendio - ha aggiunto - è un falso problema perché il plesso non sarà abbattuto». Chiarimenti anche sui bandi Pnrr per palestre, mense e asili nido. «Non ci è stato finanziato l'intervento per la palestra alla Moscati - ha ricordato Pasquariello, notizia anticipata dal Mattino - Abbiamo invece ottenuto fondi per San Modesto, Sant'Angelo a Sasso e Torre, ma quest'ultima proveremo a stornarla sulla Grimoaldo Re essendo subentrato il maxi finanziamento per la Torre-Sala. Sulle mense, siamo in corsa per la riqualificazione di un edificio diroccato della Pascoli. Quanto ai nidi, siamo candidati per una nuova struttura a Capodimonte».

«Non prevediamo invece un centro cottura comunale» ha poi chiarito l'assessore su istanza di Civico22. Risposte puntuali ma che non hanno soddisfatto gli oppositori nel merito: «Dobbiamo prendere atto che i tempi per la riapertura di tali scuole sono molto più lunghi di quelli spacciati in campagna elettorale da Mastella - ha rilevato Perifano - Adesso ci si muova per tempo sulla Torre, altrimenti si rischiano problemi davvero seri. Non esiste solo la campagna elettorale». A rubare la scena in un'aula poco affollata è stato anche il quiz sul ponte San Nicola presentato da De Stasio. Due sostanzialmente gli interrogativi: lo stato di avanzamento dell'iter per la messa in sicurezza e i controlli sul transito dei mezzi pesanti. «Con l'approvazione del progetto esecutivo in Giunta lo scorso ottobre - ha ricordato Pasquariello - l'amministrazione ha completato quanto le competeva. Sono stati trasmessi alla Regione gli ulteriori incartamenti richiesti. Abbiamo già notizia dell'accoglimento della richiesta di risorse per 2,5 milioni avanzata dal sindaco Mastella. Attendiamo quanto prima il decreto di finanziamento. I controlli? Mi risulta che i vigili provvedano regolarmente» ha concluso l'assessore, contraddetto in merito da De Stasio: «Il comandante Bosco si dedica a far multare i consiglieri comunali».



Nessuna anticipazione di rilievo dalle altre interrogazioni in agenda. La capogruppo democrat Fioretti si è detta insoddisfatta dalle risposte ricevute su Diga di Campolattaro e lampioni dei giardini Piccinato e del corso Garibaldi, temi sollevati dal collega De Longis. «Spese telefoniche in netta riduzione» ha assicurato Mignone in risposta a De Stasio. Sulla vexata questio del campo rugby di Pacevecchia, tema riproposto dal dem De Lorenzo, l'assessore Cappa ha garantito l'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell'affidataria U.S. Rugby. «Verificherò» la promessa del tenace interrogante.