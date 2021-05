Piazza Umberto I, vice sindaca in cantiere: «Le tubature dell'acqua sono a pezzi»

Un progetto di 2,6 milioni, quello per la riqualificazione di piazza Umberto I e delle aree circostanti programmato da anni ma reso cantierabile solo da poche settimane. È stato lungo l'iter burocratico, se si pensa che i lavori erano previsti già da chi ha amministrato la cittadina prima del sindaco Damiano. E al di là del nuovo look quello che conta davvero sono i sottoservizi primari. «Si tratta di lavori urgenti e necessari, e non di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati