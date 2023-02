Scuole al freddo a Benevento. Dopo il caso della succursale di via Stasi dell'istituto "Guacci", con conseguente querelle politica innescata dal gruppo Pd a Palazzo Mosti, che ha chiesto la convocazione immediata della commissione Istruzione del Comune per trovare soluzioni al problema l'amministrazione comunale corre ai ripari.

«Ci siamo attivati immediatamente per risolvere i casi, limitati ad alcuni plessi, di malfunzionamento degli impianti di riscaldamento in istituti della città. I problemi tecnici sono stati individuati e sono in via di risoluzione», spiega l'assessora all'Istruzione Maria Carmela Serluca. Al lavoro, quindi, i tecnici dell'ufficio manutenzione e impiantistica sui 19 edifici della città, tra scuole dell'infanzia, primarie e medie. Un'attività di monitoraggio che proseguirà anche nei prossimi giorni con interventi di pulizia dei radiatori e controlli ai termosifoni per capire quali aule sono soggette a problemi di circolazione dell'acqua.

«L'impresa spiega l'assessore all'edilizia scolastica, Mario Pasquariello ha effettuatoi sopralluoghi ed ha individuato gli inconvenienti di natura tecnica, in qualche caso di lieve entità, acuiti dalla eccezionale rigidità delle temperature di questi giorni ed è al lavoro per risolverli. In ragione della severità delle temperature, all'impresa manutentrice è stato anche chiesto di aumentare la temperatura degli impianti».

Intanto proseguirà anche oggi l'installazione del nuovo impianto di riscaldamento della sede distaccata del "Guacci". Armati di guanti, cappotti e maglioni gli studenti dell'indirizzo di Scienze umane dovranno attendere ancora 48 ore per poter rientrare in aule calde e confortevoli. «Le nuove caldaie saranno in funzione martedì annuncia il presidente della Provincia, Nino Lombardi , chiediamo ancora qualche giorno di pazienza a tutti gli studenti, ai docenti, agli operatori scolastici che si stanno confrontando con il problema del riscaldamento, una criticità, come già sottolineato, dipesa anche da difficoltà congiunturali che nascono altrove».

Intanto lunedì al via i lavori per la valorizzazione e riqualificazione dell'Arco di Traiano, come già annunciato da "Il Mattino". Il cronoprogramma degli interventi è stato ufficializzato dal sindaco Clemente Mastella e dal delegato all'attuazione dei progetti Pics, Francesco De Pierro. Si partirà con la rimozione dei basoli in via dei Mulini che saranno utilizzati per pavimentare l'area che circonda il monumento. Verrà interdetto al traffico, come recita un'ordinanza sindacale, il primo tratto di via dei Mulini (dall'incrocio di via Delle Puglie fino al civico 69/b). Per tutta la durata dei lavori la circolazione veicolare subirà una variazione: le auto provenienti da via delle Puglie, lato sedi università e via Pietà, dovranno seguire il percorso alternativo, indicato da un'apposita segnaletica, di via Porta Rufina, via Tommaselli, via Napoli, via De Sanctis. Il secondo tratto di via dei Mulini, dal civico 69/b al civico 87, sarà percorribile nei due sensi di marcia solo per i residenti e per necessità (auto con tesserino per portatori di handicap, mezzi di soccorso, emergenze). Una volta completato il primo tratto il cantiere si sposterà sul successivo. Per tutta la durata dei lavori la sosta non sarà consentita su entrambi i lati della strada.