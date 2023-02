Gelate, i consigli di Gesesa per proteggere i contatori

Considerato il calo delle temperature, la Gesesa consiglia di proteggere i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati con materiale isolante, soprattutto se il termometro scende sotto lo zero. «È opportuno - è scritto in una nota - lasciare scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell’acqua ,elle tubature che, senza flusso, potrebbe congelare e danneggiare l’impianto. Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale, soprattutto nei comuni pedemontani, è invece preferibile provvedere alla chiusura della chiave d’arresto posta in prossimità del contatore, svuotare il proprio impianto idraulico dall’acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti».

Gli apparecchi più a rischio sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente e i contatori antincendio degli impianti interni delle ditte. Il vademecum per la protezione dei contatori dalle basse temperature è consutabile sul sito web www.gesesa.it e sulla pagina Facebook.