Lotta alla corruzione: i Lions incontrano i giovani. «Formare le coscienze degli alunni»

Si è tenuto questa mattina, presso l'aula magna dell'istituto alberghiero "Le Streghe", il convegno organizzato dai Lions club “Benevento Host” e “Benevento Arco Traiano” e promosso dall’Ordine degli Avvocati di Benevento, dal titolo «L’attuale assetto della normativa italiana in tema di corruzione e sulla necessità di cambiamento di direzione nella lotta all’atavico male».

Un'iniziativa che ha avuto lo scopo di formare le coscienze dei giovani alunni, attraverso delicate questioni legate al complesso sistema dell’anticorruzione sia quale misura preventiva ed amministrativa sia come rimedio repressivo per combattere la corruzione e l’illegalità nelle pubbliche amministrazioni e nel mondo delle imprese.

«La location presso una scuola non è casuale giacché è razionale che i giovani apprendano e riconoscano la necessità della formazione di una coscienza che respinga la corruzione» spiega l’avvocato Pietro Del Prete, responsabile in Campania dell’organizzazione del service Lions per la lotta alla corruzione.

Presenti alla tavola rotonda Antonio Russo, vicepresidente nazionale Acli, Antonio Del Mese, docente scuola perfezionamento Anticorruzione e Appalti, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Stefania Pavone, il sindaco Clemente Mastella, il procuratore Aldo Policastro e il presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa Rinaldi