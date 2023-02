Tre persone denunciate e una segnalata: è il bilancio dei controlli effettuati in valle Caudina dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. La denuncia è scattata per due uomini e una donna. Si tratta di un 55enne di Montesarchio, trovato in possesso di cocaina, di una 31enne sorpresa all’uscita di un supermercato, a Moiano, con merce non pagata, e un giovane automobilista che dopo aver sbandato ha impattato contro alcune vetture parcheggiate a Moiano. Il giovane è risultato essere in stato di ebbrezza. ISegnalato alla Prefettura di Benevento un uomo trovato in possesso di stupefacenti.

