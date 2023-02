Gesesa a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete del Distretto Santa Colomba sarà costrettaa sospendere l'erogazione idrica dalle 22,00 di martedì alle 2:00 di mercoledì 1 marzo 2023 nelle seguenti strade di Benevento: via Umberto Perrotta, via Saponaro, via Mario Pascucci, via Pasquale Columbro, via d’Alessandro, via Antonio Rivellini, via Ciriaco dal Pozzo, Piazzale Caduti di Cefalonia, via Santa Colomba, via Vincenzo Cardone, via A. Ferrara, via Pennella, Piazzale degli Atleti, via Luigi Sturzo, Via Nazzareno Cosentini, via Romani, via Pisacane, via Iadanza, via Bonazzi, via Capozzi, via Palmieri, via del Grosso, via Alberti, via Basile, via Salvo d’Acquisto, via Enrico Cocchia,via Girolamo Vitelli, Piazzale Iermano, Via Carlo Poerio, via Settembrini, Via Silvio Pellico, via Camillo Benzo Conte di Cavour, Via Massimo d’Azeglio, via Saverio Casselli, via Nisco,via Minghetti, via Vincenzo Gioberti, Via Generale Alfredo Marone e via Duca d’Aosta.