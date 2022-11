«La violenza sulle donne è in costante crescita e se quanto fatto fino ad oggi non ha scalfito tale fenomeno, bisogna approcciarsi in maniera diversa a tale problema. Oltre alle leggi, servono adeguate forme di prevenzione e di educazione. Per questo il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento ha sottoscritto un protocollo con la Procura di Benevento e la cooperativa Eva, aprendo uno sportello di ascolto presso il palazzo di giustizia». Così la consigliere dell'Ordine degli avvocati, Daniela Miracolo, nel presentare il progetto Invisibilia, che è fuori dagli schemi tradizionali e che ha programmato - nella prossima settimana - una serie di iniziative in occasione della settimana contro la violenza sulle donne.

Un'iniziativa dell'Ordine degli avvocati e del Comitato pari opportunità. Invisibilia, ha sostenuto la presidente del Comitato pari opportunità Ilaria Iammarino, «vuole illuminare quelle zone d'ombra che caratterizzano queste vicende, scegliendo il Palazzo di giustizia quale luogo dove si esaminano le storie di violenza di genere sperando che, invece, divenga teatro della prevenzione, attraverso un monito per tutti coloro che vi accedono». «Sono proprio le conseguenze della violenza di genere al centro del focus che abbiamo organizzato per questa settimana dando, così, un ruolo agli invisibili», ha affermato Giovanna Megna, del comitato pari opportunità che ha ricordato come, di violenza di genere, si parli molto ma i dati non siano lusinghieri circa il contenimento di questi reati. Il 21 novembre si presenta un video realizzato dalle donne del Palazzo di Giustizia, tratto dal testo della giudice Paola Di Nicola Travaglini, dal titolo «Al nostro fianco da coraggiosi partigiani».



Al primo piano del Palazzo di Giustizia ci sarà una mostra fotografica (alle 15.30) e la presentazione dell'inchiesta realizzata da Stefania Prandi, giornalista e fotoreporter, dal titolo «Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta», un'inchiesta che racconta il dolore dei familiari delle donne vittime di femminicidio. Previsti interventi dell'autrice e di Lella Palladino, sociologa, fondatrice della cooperativa Eva, rete di centri antiviolenza e case rifugio. Previsti gli interventi del presidente dell'ordine degli avvocati, Stefania Pavone, del presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi, del procuratore Aldo Policastro e di Ilaria Iammarino. Il 23 novembre, sempre al Palazzo di Giustizia alle 15.30, incontro con le donne dissociate di Ndrangheta, inchiesta della giornalista Dina Lauricella, autrice de «Il Codice dei disonore. Donne che fanno tremare la Ndrangheta». Saranno presenti, oltre all'autrice, Mariarita Stilo del foro di Reggio Calabria e Anna Garofalo, referente provinciale di Libera Salerno, con cui si parlerà del progetto «Liberi di scegliere» che si propone di aiutare donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso. Intervento anche di Barbara Schiavulli, giornalista e direttrice di Radio Bullets.