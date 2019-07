Lunedì 15 Luglio 2019, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa mattina ho ricevuto il seguente messaggio: Cara senatrice, stamani ho provato a chiamare il Cup, azienda ospedaliera San Pio, per una mammografia di ultima generazione. Disponibilità a partire da novembre 2020! Non ho parolE». È la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, a denunciare il fatto segnalato da una privata cittadina aggiungendo: «Per la verità anche io sono rimasta senza parole. Ma come è possibile? Lo chiedo pubblicamente al direttore generale Pizzuti e attendo risposta, tanto per dare riscontro agli increduli cittadini che ricevono queste risposte a fronte di esami fondamentali per la prevenzione. Il rischio altissimo è che da medicina preventiva diventi medicina postuma».«L'unica certezza è che il nostro caro ospedale Rummo - continua -, per me resterà sempre tale, sta sprofondando sempre più. Ricordo a me stessa, ed a quanti mi seguono, l'indifferenza del Governatore De Luca e soprattutto del Ministro Grillo, alla quale ho rivolto ben sette, dico sette, interrogazioni e mai ho ottenuto una benché minima risposta. Credo sia davvero vergognoso». «Se questo è il cambiamento - conclude la senatrice -, mille volte il pregresso».