Benevento, Mastella lancia l'idea Margherita 2.0

Dove avrebbe potuto collocarsi la Dc, se non dalla parte di Clemente Mastella? Un connubio inscindibile, al netto degli anni trascorsi e delle epoche cambiate. Oggi il leggendario scudo crociato rivive in tante insegne, più o meno note. La Federazione popolare dei democratici cristiani è un polo aggregatore di sigle e movimenti che può esibire il fregio Libertas puntando a far rinascere il grande centro. Un progetto coltivato con convinzione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati