Venerdì 20 Luglio 2018, 08:43

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato a Benevento, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Nel mirino un presunto gruppo criminale accusato di essere dedito allo spaccio. Sono un centinaio gli agenti impegnati a setacciare, anche con l'aiuto dei cani, alcune zone centrali e periferiche della città. Nel popoloso Rione Libertà c'era secondo le indagini la più fiorente tra le piazze di spaccio.Tra i primi dettagli diffusi dalla polizia quello che il presunto capo, per sfuggire alla cattura, aveva creato una sorta di angusto bunker, sfruttando il mobile letto del figlio e ricavandovi un vano con dei finti cassetti. Ulteriori particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in mattinata.