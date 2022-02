Nel day after dell'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta lunedì nel piazzale di un'azienda nell'area industriale di via Cese, a Puglianello, le attenzioni degli inquirenti sono focalizzate sulle cause alla base del tragico incidente costato il decesso, sul colpo, di Luigi Odierno, 43enne di San Giuseppe Vesuviano.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati