Arte visiva e letteratura nella mostra collettiva Transpassing alla galleria #apis+ Benevento

Una mostra collettiva e itinerante che materializza in opere d’arte inedite il dialogo tra pittura, scultura, fotografia e opere digitali con tre romanzi esordienti della casa editrice Transeuropa. Dal 15 dicembre e fino all’11 gennaio 2023, i visitatori potranno scoprire nello galleria d'arte #apis*+ come 12 artisti del panorama italiano e internazionale hanno reso le copertine di 3 romanzi copie d’autore uniche.

Le dodici speciali copie rielaborate ad arte per «Transpassing», si accompagnano ad altrettante opere originali di analoghe dimensioni degli artisti coinvolti che provengono o vivono in nazioni diverse. L’inaugurazione del 15 dicembre sarà la prima occasione per visitare la mostra. A seguire una serie di appuntamenti, gratuiti e aperti al pubblico, dove ciascun autore parte del progetto presenterà il proprio romanzo tra le opere d’arte.