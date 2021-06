Scontro moto-kart sulla pista, un morto e un ferito grave

Un immigrato del Senegal di 41 anni, che era alla guida di un kart, è morto ieri sera in seguito a un violento scontro con una moto, guidata da un giovane di 24 anni di Napoli, all'interno del kartodromo di Limatola, nella provincia di Benevento.

La vittima, che era dipendente della struttura sportiva, è stato travolto dalla moto ed è deceduto all'istante, mentre il 24 enne è stato ricoverato in gravi condizioni all' ospedale di Caserta. Sul posto sono intervenuti i medici, ed i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto nell'area compresa tra box e pista tra una Yamaha supermotard, con in sella il 24 enne di Napoli, ed un kart guidato invece dalla vittima. La salma del senegalese è stata trasferita all'ospedale San Pio di Benevento per gli accertamenti medico-legali.