Nel pieno rispetto della tradizione natalizia il Balletto di Benevento porterà in scena «Lo schiaccianoci», spettacolo che, giunto all'undicesima edizione, segna l'avvicinarsi delle festività legate al Natale. Lo spettacolo di danza, promosso dal «Balletto di Benevento» diretto da Carmen Castiello, è inserito nel quadro delle manifestazioni proposte da «InCanto di Natale», la rassegna di musica, teatro, danza e mercatini del Comune di Benevento coordinata artisticamente da Renato Giordano.

«Lo schiaccianoci», balletto in due atti su musiche di Cajkovskij, come già la precedente edizione ha fatto registrare il tutto esaurito per lo spettacolo in programma domani al teatro Comunale con inizio alle 19. «Per soddisfare la grande richiesta di biglietti per assistere allo spettacolo già sold out per domani alle 19, - dice Carmen Castiello - è stato aggiunto un nuovo appuntamento nel pomeriggio di domani con inizio alle 17».

C'è da dire che anche in questa seconda recita i biglietti vanno a ruba e gli ultimi disponibili potranno essere acquistati on line su www.i-ticket.it o presso il «Centro studi Carmen Castiello» in via Piermarini e «All net service» in via Lungocalore Manfredi di Svevia. Presso il botteghino del teatro Comunale sarà possibile acquistare i biglietti solo su prenotazione. «Lo schiaccianoci», ormai un classico per il Balletto di Benevento, con la magia delle note di Cajkovskij «ha il potere di affascinare, come favola natalizia per eccellenza, commenta Castiello, intere generazioni trasportando gli spettatori in un mondo onirico fatto di gioia e di festosità».

Il balletto racconta il sogno di Clara, la giovanissima protagonista del racconto in musica, che addormentandosi con il suo schiaccianoci, portatole in dono dallo zio, vede animarsi intorno a sé tutte le cose. Ma ad ostacolare il sogno di Clara c'è il re dei topi con il suo esercito che cercano di rubarle lo schiaccianoci, Ma, come nelle migliori delle favole, lo schiaccianoci si anima e partecipa alla battaglia contro gli invasori ottenendo anche l'aiuto dei soldatini del fratellino di Clara. Così i topi saranno sconfitti e lo schiaccianoci, che si trasformerà in un bellissimo principe, e Clara, potranno raggiungere il regno dei dolciumi per partecipare ad una grandiosa e magica festa. E, come tutte le favole, anche «Lo schiaccianoci» ha una sua morale che, oltre a sancire il trionfo del bene sul male, intende far comprendere che anche un dono piccolo e semplice, come uno schiaccianoci, può trasformarsi in una grande fonte di gioia.

A completare il cartellone di «InCanto di Natale» domani oltre lo spettacolo di danza al teatro Comunale, c'è un ricco spazio dedicato ai bambini con la casa di Babbo Natale in piazza Federico Torre dalle 17.30 alle 20 con la presenza degli elfi che coordineranno i giochi dedicati ai più piccoli. Anche il trenino natalizio porterà a spasso i bambini ma anche gli adulti per il centro di Benevento invitando a bordo anche Babbo Natale (ore 17/20 con partenza da piazza Torre). In piazza Torre spazio anche alla musica con l'ensemble dell'Orchestra filarmonica di Benevento (dalle 18 fino alle 20). Il cartellone di eventi di questa sera vede protagonista in piazza Torre la «Modern dance academy» di Enzo Mercurio in «Natale è tempo di pace» in due esibizioni. La prima inizierà alle 18 con replica esattamente un'ora dopo. Infine lungo corso Garibaldi «Note luminose» con lo spettacolo «Antiche melodie», un caratteristico concerto di zampogne.