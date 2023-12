Benevento, lotta alla violenza sulle donne: avvocati lanciano il contest per gli studenti

Si è svolta in Tribunale la mostra dei lavori delle scuole del territorio che hanno partecipato al contest «Lo sguardo di chi ha visto», indetto dal Comitato pari opportunità degli avvocati di Benevento. L'iniziativa si pone in continuità con il lavoro avviato lo scorso anno, nell'ambito del progetto Invisibilia, finalizzato a tenere alta l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne e ad accendere una luce su aspetti ancora in ombra e poco esplorati. Il percorso, iniziato con l'inchiesta svolta della giornalista e fotoreporter Stefania Prandi, quest'anno nel ruolo di presidente della giuria, mira a sensibilizzare sull'utilizzo corretto e rispettoso delle immagini che si adoperano per raccontare il fenomeno. La rappresentazione della violenza di genere, spesso, si traduce anche in modo inconsapevole in quella che si può definire «vittimizzazione secondaria», attraverso immagini stereotipate, che normalizzano l'uso della violenza contro le donne, così come certi simboli, che finiscono con l'essere svuotati di senso. Hanno risposto al bando il liceo «Fermi» di Montesarchio, «Palmieri Rampone Polo», il liceo artistico «Virgilio», «Alberti» (Forense) con numerosi lavori originali e d'impatto.

Presenti all'inaugurazione la presidente della Sezione civile Antonietta Genovese, l'avvocato Lidia Caso, consigliera del Coa avvocati e delegata al Cpo e il legale Giovanni Bonelli, vice presidente del Cpo.

Oltre alle consegne degli attestati di partecipazione, i premi alle opere che meglio hanno espresso alcuni aspetti della violenza di genere. Un «viaggio» che si conclude con il convegno «Le violenze subite dalle migranti, nel Paese di origine, durante la migrazione e in Italia», in collaborazione con Movimento Forense, gli incontri formativi presso l'istituto Rita Levi Montalcini di San Giorgio del Sannio, il liceo Fermi di Montesarchio e l'istituto alberghiero Ipsar Le Streghe di Benevento, nonché con la partecipazione alla manifestazione Self Portrait. Nel frattempo, il Comitato Pari Opportunità ha manifestato la disponibilità a incontri e percorsi formativi con le scuole del territorio per tutto l'anno scolastico. Per comunicare l’interesse del proprio istituto è possibile scrivere all’indirizzo: cpoavvocatibenevento@libero.it.