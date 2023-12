Penalisti, Cerabona presidente onorario, Frojo socio ad onore. E nasce un'altra camera penale

Giornata di emozioni, ricordi, progetti e una buona dose di nostalgia per gli avvocati napoletani. Due eventi, due appuntamenti a pochi giorni da Natale. Mercoledì venti, ore 11 nella sede storica della camera penale guidata da Marco Campora, il gotha del mondo forense napoletano si è riunito per attribuire due riconiscimenti di prestigio a due avvocati che hanno fatto la storia della camera penale: il riconoscimento di presidente ad onore della camera penale per Michele Cerabona; e di socio ad onore per Arturo Frojo. Ad ufficializzare le due onorificenze sono stati i past president di piazza Cenni, vale a dire Antonio Briganti, Attilio Belloni, Claudio Botti, in un parterre che ha visto l'intervento del procuratore aggiunto Antonio D'Amato.

Negli stessi minuti, è nata la camera degli avvocati penalisti di Napoli, che è stata intitolata all'avvocato Sebastiano Fusco, prematuramente scomparso qualche anno fa, dopo una vita intera spesa nelle aule di giustizia di Napoli. Sono dodici i fondatori dell'organo direttivo, ben 78 gli iscritti, ad un parlamentino che non ha limitazioni territoriali.