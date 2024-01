Monitoraggio del disagio sociale ed economico per prevenire criminalità, firmato protocollo all'Università con la Prefettura

È stato sottoscritto stamani, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il “Protocollo d’intesa per il monitoraggio del disagio sociale ed economico finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminosi connessi all’accesso al credito” per la condivisione e l’attuazione di iniziative in tema di contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura nel territorio della provincia di Caserta.

L’intesa è stata siglata dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pierpaolo Bruni, e dal Procuratore Aggiunto, Antonio D’Amato, dal Presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone, e dal Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Giovanni Francesco Nicoletti, in attuazione dei contenuti dell’ “Accordo Quadro Nazionale” promosso dal Ministero dell’Interno nel 2007 ed aggiornato nel 2021 alla luce degli scenari economici e sociali connessi all’emergenza da COVID-19.

La finalità è quella di potenziare la collaborazione e l’interscambio informativo tra le Istituzioni interessate alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni illecite nell’economia legale, per offrire una risposta sempre più concreta ed efficace alle vittime, con una particolare attenzione anche alle attività di informazione, educazione alla legalità e difesa della persona.

La Prefettura, oltre a coordinare la “cabina di regia” formata dai rappresentanti degli enti firmatari, svolgerà un’attività di analisi e monitoraggio del fenomeno avvalendosi del contributo delle Forze di polizia e dell’Osservatorio, di cui fanno parte anche le associazioni antiracket e antiusura attive in provincia di Caserta, che si riunirà a Palazzo del Governo nei prossimi giorni.