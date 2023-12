Calcioscommesse, la Procura di Benevento apre un fascicolo

L’inchiesta sul calcioscommesse ha allargato le sue maglie e si è estesa anche oltre i confini della Serie A. La Procura di Benevento indaga su presunta violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989, che non consente ad uno sportivo di fare puntate sulla disciplina che pratica. Sarebbero coinvolti tre calciatori di B e uno di C. Quest’ultimo è Christian Pastina, difensore del Benevento, mentre gli altri sono il capocannoniere della Serie B Massimo Coda, il centravanti del Cosenza Francesco Forte e il terzino della Feralpi Salò Gaetano Letizia.

Il club giallorosso, che nel caso in questione è parte lesa dopo la retrocessione maturata lo scorso anno, si è rivolto all’avvocato Pietro Chiacchio, che sta studiando le carte dell’inchiesta, per tutelare la propria immagine. Non si escludono provvedimenti nei confronti di Pastina. La società, ignara del comportamento dei calciatori interessati dall’inchiesta, ora ha l’ingrato compito di ovattare lo spogliatoio dalla vicenda giudiziaria, che riguarda un singolo, tenendola concentrata sullo scontro al vertice di domenica a Castellammare con la Juve Stabia.