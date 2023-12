Benevento sotto choc. L'ombra del calcioscommesse piove sulla «Strega». Le voci si sono rincorse durante tutta la giornata quando sono cominciate a trapelare le prime notizie. Ad essere coinvolti sarebbero quattro calciatori: tre ex giallorossi che militano in Serie B (Massimo Coda della Cremonese, Gaetano Letizia della Feralpi Salò e Francesco Forte del Cosenza) e un atleta del Benevento, Christian Pastina. Ieri la Guardia di Finanza ha notificato avvisi di garanzia a carico dei quattro coinvolti in un giro di scommesse, con puntate sembrerebbe effettuate dal conto di Letizia (come si può leggere dall'articolo a pagina 16).

L'ambiente è scosso ma intanto ieri la squadra si è riunita al campo di allenamento in vista dell'imminente dicembre di fuoco. Con quattro scontri d'alta quota per i giallorossi, che chiuderanno il 2023 e il girone d'andata sfidando, in serie, la prima, la quinta, la sesta e la decima della classifica, tutte squadre in corsa per il vertice o per i playoff. Due derby di fila, con Juve Stabia fuori e Avellino in casa, uno dietro l'altro, la trasferta di Latina e l'atto conclusivo dell'anno in casa contro un Catania in netta ripresa. Un tour-de-force avvincente, che condurrà il Benevento ai giro di boa e ne testerà le ambizioni in proiezione futura. Si comincia domenica 3 dicembre alle 16 al "Romeo Menti" contro la capolista, imbattuta e imperforabile tra le mura amiche, per uno confronto d'altri tempi contro una storia avversaria, solitamente ostile e indigesta nei match decisivi. Questo per fortuna non lo sarà, o meglio lo sarà solo parzialmente perché poi ci saranno altre 22 partite per rimediare, in pratica una vita.

Di certo a Castellammare, dove hanno indetto la «giornata gialloblè» (non validi abbonamenti e ingressi di favore, pagano tutti) e nel match di Coppa di mercoledì con l'Avellino Pagliuca ha risparmiato tutti i titolari rimettendoci la qualificazione ai quarti (gli irpini hanno passato il turno imponendosi per 1-0 con rete di Patierno), sentono la partita più che a Benevento, dove invece aspettano con ansia la madre di tutte le partite, ovvero derby con i lupi del prossimo 10 dicembre. Che si disputerà al "Ciro Vigorito" sotto la luce dei riflettori, con inizio alle 18.30. E, in quella circostanza, soprattutto in caso di risultato positivo con la Juve Stabia, è lecito attendersi uno stadio affollato come ai tempi della B. Gli uomini di Michele Pazienza, reduci da due sconfitte di fila (solo 4 punti nelle ultime 4 gare), sono stati scavalcati anche dalla Casertana e domenica ricevono la Turris che è sull'orlo del baratro (6 battute d'arresto e un pari nelle ultime 7).

Ai sanniti toccherà poi l'insidiosa trasferta di Latina, nel solito posticipo in notturna del lunedì (ormai ci hanno fatto il callo), il 18 dicembre alle 20.45. Un confronto delicato, ma non impossibile. Il Latina in casa non vince dal 25 ottobre (lunedì aspetta il Sorrento al "Francioni") ed ha fatto bottino pieno appena tre volte su sette tra le mura amiche. All'ultima di andata, che rappresenterà poi anche l'atto finale del 2023, sabato 23 dicembre, i giallorossi ospitano il Catania al "Ciro Vigorito", alle 18.30, in un'atmosfera prenatalizia. Etnei in netta crescita dopo l'avvicendamento in panchina tra Tabbiani e Lucarelli: due successi consecutivi in campionato e qualificazione ai quarti di Coppa ai danni del Crotone, battuto mercoledì ai rigori dopo il 3-3 maturato al 90'. Sono a sole cinque lunghezze dall'Avellino e saranno un osso duro per tutti, oltretutto domenica avranno un altro turno alla portata accogliendo la Virtus Francavilla al "Massimino".

Nel frattempo dal terreno di gioco non ci sono sostanziali novità. Nella seduta di ieri pomeriggio Andreoletti ha continuato a provare l'assetto a due punte, con tre centrocampisti. Ci si ritrova questa mattina per un'altra sgambatura. Sei assenze scontate per domenica: Meccariello, Simonetti, Agnello, Alfieri, Masella, Ciciretti, con quest'ultimo che oggi sarà sottoposto ad accertamenti medici per meglio valutare l'entità del suo risentimento muscolare. Tutti gli altri, per fortuna, sono arruolabili.