Lunghe file al botteghino. Mancano quattro giorni a Casertana-Foggia che si giocherà lunedì alle 20.45 al "Pinto", ma nei punti vendita cittadini ed allo store dello stadio sono in tantissimi a dare la caccia al biglietto. Ieri alle 16 è scaduto il termine entro cui gli abbonati potevano esercitare il diritto di prelazione. Ciononostante le file sono continuate fino al tardo pomeriggio. C'è voglia di assistere dal vivo alle imprese degli uomini di Cangelosi.

Ogni partita preannuncia magia ed allora il "Pinto" rischia di diventare troppo piccolo per contenere la passione dei casertani. Del resto dall'ultima volta che i falchetti diedero l'impressione di poter sperare nella B sono passati quasi dieci anni. Anche i tifosi organizzati hanno invitato gli appassionati ad affollare le tribune del "Pinto" ma l'entusiasmo in città è già a livelli altissimi ed anche lunedì sera lo stadio sarà probabilmente sold out. La squadra, intanto, prosegue la sua preparazione della gara. Serve un'altra impresa perché il Foggia è forte e ai rossoblù mancheranno tre giocatori importanti come Casoli (squalificato per due giornate), Carretta e Soprano infortunati. Si spera di recuperare almeno Damian. Però la voglia di continuare a stupire, e di confermarsi tra le protagoniste di questo difficile campionato, anima la quotidianità dei calciatori che anche ieri si sono sottoposti al lavoro giornaliero con disponibilità e concentrazione.

Doppia seduta sul sintetico del "Pinto" conclusa nel pomeriggio, sotto i fari dell'illuminazione, con una partitella a campo ridotto alla quale hanno partecipato tutti i disponibili. Curcio, disponibile già per la partita di Taranto ma non impiegato da Cangelosi durante la gara per scelta tecnica dopo che la squadra era rimasta in dieci, ha giocato con i suoi compagni e lunedì ci sarà. Un rientro importante visto che l'attaccante ex Catanzaro è anche il capocannoniere dei falchetti in campionato con sei reti (Montalto segue a ruota con 5, poi Tavernelli a quota 3). Giorni importanti anche per tracciare le strategie di mercato in vista della riapertura delle trattative a gennaio. Il diesse Degli Esposti, che lunedì guarderà la partita dalla tribuna in quanto inibito fino al 5 dicembre dal giudice sportivo per via di un gesto inconsulto durante la partita di Taranto, sta valutando attentamente con Cangelosi quali ritocchi apportare ad una squadra che, con tutti gli effettivi a disposizione, appare già in grado di lottare per il vertice.

L'obiettivo di inizio stagione, visto il ritardo con cui si è cominciata la preparazione per via del tardivo ripescaggio, era la salvezza. Però la qualità della rosa la conoscevano tutti e squadra ed allenatore sono stati bravi a quasi azzerare l'inevitabile ritardo di preparazione ed a ridurre a cinque punti soltanto il gap dalla vetta. L'occasione è ghiotta, in sede e sul campo di allenamento la parola serie B è vietata. Però è il classico caso in cui l'appetito vien mangiando e trovandosi in ballo la Casertana vuole ballare fino alla fine per regalare un sogno ai suoi tifosi. Lo ha confermato anche il presidente D'Agostino che sul mercato non si tirerà indietro. E allora è già in fase di svolgimento il delicato compito di individuare giocatori abbastanza bravi da migliorare il livello tecnico già alto della rosa senza andare a stravolgere gli equilibri di spogliatoio e tattici della Casertana.

Migliorare una macchina che corre già fortissimo, in effetti, è complicato. Ma Degli Esposti e Cangelosi qualche idea ce l'hanno già. Piace, da tempo, il terzino sinistro Liotti. È svincolato, potrebbe arrivare già adesso, ma il calciatore attende una chiamata dalla serie B. Altri innesti ci saranno probabilmente in difesa ed a centrocampo ma si tratterà di pochi, mirati ritocchi. Alla squadra il compito di allungare ancora la striscia di risultati utili consecutivi: sono già sette (con sei vittorie ed un pareggio) e restare agganciati alla vetta fino al 23 dicembre (data di conclusione del girone d'andata) è un obiettivo possibile per i falchetti. Nonostante gli infortunati.