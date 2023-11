Monopoli-Giugliano, i dubbi di Bertotto: Bernardotto in rampa di lancio

Giugliano a caccia del riscatto. La compagine allenata da Valerio Bertotto, reduce dalla sconfitta interna con il Catania, prosegue la preparazione in vista del match in programma lunedì, in posticipo, contro il Monopoli. Si giocherà alle 20,45 sul terreno dei pugliesi, distanti una sola lunghezza dai tigrotti. Il tecnico gialloblu - salvo sorprese - dovrà rinunciare all'infortunato Di Dio, ma avrà a disposizione Rondinella, pienamente recuperato da un infortunio.

Chance di finire tra gli undici titolari anche per Bernardotto, l'ariete dell'attacco giuglianese, che potrebbe sostituire Salvemini. Il match di Monopoli sarà diretto da Samuele Andreano della sezione di Prato. Gli assistenti saranno Voytyuk di Amcona e Picciché di Trapani.