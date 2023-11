Prove tecniche di 3-5-2. Dopo aver varato il nuovo assetto con degli accorgimenti tattici contro il Monterosi, Andreoletti si avvia a confermarlo anche contro la Juve Stabia. Alla base del Benevento nuova versione c'è sempre l'equilibrio: le due mezzali (nella fattispecie Karic e Kubica, ma potrebbe accadere anche con Talia e Pinato) vanno a copertura di una maggiore porzione di campo e vengono schierate leggermente più avanti rispetto al vertice basso, ovvero Agazzi. Questo per consentire al manovratore di prediligere la giocata in verticale piuttosto che in orizzontale.

APPROFONDIMENTI ll presidente D'Agostino: «Casertana, la serie B impresa difficile» Coppa Italia, Patierno regala i quarti all'Avellino: Juve Stabia ko Avellino-Juve Stabia 1-0: vittoria irpina in Coppa Italia

Gli interni a turno affiancano la seconda punta schierata centralmente sulla trequarti, che può essere uno tra Bolsius e Ciano e all'occorrenza, quando si riprenderà, anche Ciciretti. Un sistema che si può modificare anche con l'innesto di un secondo attaccante puro come Marotta. La gara contro i laziali ha fornito positive indicazioni al tecnico bergamasco in ordine alla circolazione di palla, che scorreva moto più rapidamente delle altre volte, alle imbucate e all'accompagnamento dell'azione offensiva con almeno 5/6 calciatori alla volta. Una sorta di grimaldello per scardinare le difese più ermetiche, senza la necessità di schierare una formazione eccessivamente sbilanciata. Ora l'allenatore deve solo capire quali saranno gli interpreti da scegliere. Al momenti l'indecisione regna sovrana perché ci sono parecchie variabili da considerare. Innanzitutto Berra e Talia, che Andreoletti ha fatto riposare (Talia solo parzialmente perché è subentrato) contro il Monterosi che dovrebbero essere a disposizione per il derby di domenica a Castellammare.

Nella seduta a porte aperte di ieri, dinanzi a pochi intimi, entrambi hanno svolto per intero la sgambatura disputando anche la partitella finale. L'unico dubbio riguarda le applicazioni mediche che avevano entrambi sulle zone precedentemente infortunati. Per Berra una vistosa fascia elastica al quadricipite della gamba destra, per Talia le fascette al ginocchio dolorante, quello dover aveva rimediato il versamento in seguito ad un colpo subito la scorsa settimana in allenamento. Rispetto ai dieci assenti contro il Monterosi, Andreoletti ne recupera quattro per il big-match con la Juve Stabia. Il tecnico ritrova Pastina (che ha scontato la squalifica), Rillo, Pinato e il giovane portiere Nunziante rientrato dagli impegni con la nazionale Under 17. L'arruolabilità di Berra e Pastina pone un problema di scelte in difesa, un reparto in cui c'è abbondanza visto che Terranova, dopo la positiva prestazione di lunedì sera, si candida alla riconferma. Stesso discorso per El Kaouakibi e Capellini. Pertanto sono in cinque per tre soli posti.

A centrocampo stesso discorso: Talia è pronto al rientro ma uno tra Karic e Kubica dovrà fargli spazio. Intoccabile Agazzi. Più facile che tocchi al polacco, ma c'è sempre Pinato che è nuovamente disponibile e reclama spazio. Nel suo caso Andreoletti se la potrebbe cavare regalandogli uno spezzone di gara dopo essere rimasto fermo per altri 10 giorni in seguito ad una ricaduta.

Sulle corsie stessa solfa: Benedetti ha disputato una discreta prova con il Monterosi, ma Masciangelo finora ha dato più garanzie anche se difetta in continuità. Improta è l'unico sicuro del posto, per cui sarà ballottaggio sul versante mancino. Infine l'attacco: testa a testa tra Ferrante e Marotta con il primo favorito anche per essere tornato al gol dopo 2 mesi, l'altra maglia se la contendono Ciano e Bolsius che partono esattamente alla pari, anche perché l'olandese nell'ultima uscita non ha entusiasmato. Non partiranno Castellammare Alfieri e Masella, che ieri hanno fatto lavoro differenziato con Scampini, mentre Ciciretti si è solo affacciato sul campo dopo essersi esercitato in palestra. Quest'ultimo tra oggi e domani verrà sottoposto a esami strumentali per valutare la gravità del suo infortunio. Infine il Gos presso la Questura di Napoli che dovrà certificare l'apertura della prevendita per il settore ospiti del "Menti", è slittato addirittura a venerdì. Siamo alle solite: i tifosi del Benevento avranno soltanto un giorno e mezzo di tempo per acquistare i tagliandi per la trasferta più importante del 2023.