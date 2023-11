Avellino-Juve Stabia 1-0: vittoria irpina in Coppa Italia

L’Avellino conquista i quarti di finale della Coppa Italia di serie C, vincendo nel derby contro la Juve Stabia. Basta un gol di Patierno al decimo del secondo tempo per agguantare il pass. Nel primo tempo i biancoverdi avevano tentato più volte l’assalto, ma senza riuscire a segnare. Nella ripresa, Patierno ha sbloccato e verso la fine del match è andato vicino al raddoppio. Per gli ospiti occasione ghiotta su punizione con Marranzino, ma Pane ha deviato in angolo con una splendida parata. Buona performance dei lupi, che dopo due sconfitte consecutive in campionato ottiene il successo nel derby.

AVELLINO-JUVE STABIA: 1-0

AVELLINO (3-5-2): Pane; Nosegbe-Susko (26' st Cionek), Benedetti, Casarini; Sannipoli, Maisto, Dall'Oglio (16' st Palmiero), D'Angelo (26' st Mazzocco), Falbo (39' st Ricciardi); D'Amico (16' st Lores Varela), Patierno.

A disp.: Pizzella, Mulè, Palamara, Marconi, Fusco. All.: Pazienza.

JUVE STABIA (4-3-3): Esposito; D'Amore (40' st La Rosa), Gerbo, Folino, Mignanelli (1' st Baldi); Marranzino, Maselli (40' st Picardi), Erradi; Guarracino (29' st Ruggiero), Rovaglia, Bentivegna (1' st Aprea). A disp.: Signorini, Bellich, Della Pietra, Bachini, Faccetti, Leone. All.: Pagliuca.

ARBITRO: Andreano di Prato.

MARCATORE: 10' st Patierno.

NOTE: spettatori 1.500 circa. Ammonito: Dall'Oglio (A), Gerbo (JS), D'Angelo (A), Nosegbe-Susko (A), Palmiero (A), Folino (JS). Angoli: 1-3. Recupero: pt 0'. st 4'.