Natale, Mastella e Festa a De Luca: «Non dia soltanto fondi a Salerno»

«Chiederemo insieme un sostegno economico per l'organizzazione di iniziative nei due capoluoghi in occasione delle festività natalizie». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella motiva l'incontro in programma per domani mattina a Palazzo Mosti con il suo collega di Avellino Gianluca Festa in merito ai fondi regionali per gli eventi natalizi.

«Non vogliamo espropriare la titolarità di 'Luci d'Artista' a Salerno - spiega Mastella - ma ci pare inverosimile non tanto che vengano stanziati due milioni per l'evento, ma che non venga dato nulla alle altre città capoluogo. Anche i commercianti, giustamente, si sono lamentati. In un momento che è un dramma un po' per tutti, si aiutino anche gli altri».

«Spero che l'intelligenza che esprime in altre circostanze il presidente De Luca, sia espressa anche in questa situazione e si intervenga a favore delle nostre comunità», conclude Mastella.