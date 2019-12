Come ogni anno la Caritas diocesana di Benevento sta organizzando per il 25 dicembre il pranzo di Natale per i poveri al quale parteciperà anche l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca. «A tavola siederanno circa 40 persone - ha dichiarato all'Adnkronos don Nicola De Blasio, direttore della Caritas - che sono quelli che usufruiscono quotidianamente della mensa ma non è escluso che il numero possa aumentare. Inoltre, sono in molti quelli che vengono a prendere il pasto per consumarlo a casa perché, in alcuni casi, la spesa alimentare incide molto sui bilanci familiari e quei soldi possono essere utilizzati per pagare una bolletta».



Ancora non è stato deciso il menù «ma l'importante - ha continuato don De Blasio - è lo spirito. Sarà un pranzo di Natale aperto a tutti, da vivere in una famiglia allargata, insieme agli altri. E oltre all'appuntamento del 25 stiamo organizzando altre iniziative per i bambini delle case famiglie, per gli ospiti degli Sprar, per i quattro gemellini nati a settembre all'ospedale Fatebenefratelli. Inoltre, il 23 ci sarà il coro dei bambini che si esibirà alla chiesa di San Modesto»