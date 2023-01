L'invito è già rivolto a tutti coloro che amano il Carnevale. Nel periodo che va dal 12 al 21 febbraio le Pro Loco che aderiscono al Carnevale dell'amicizia metteranno in campo carri allegorici, mascherate, giochi e balli in piazza per far trascorrere ore di spensieratezza e divertimento. Quest'anno, inoltre, come già anticipato dal presidente della pro loco di Paupisi Dario Orsillo, il Carnevale dell'amicizia si potenzia con l'ingresso tra gli organizzatori della Pro Loco di Ponte La rinascente.

APPROFONDIMENTI Fugace, pazza vita di Re Carnevale: una stella filante Scardone e fuochi così: Pietrelcina saluta Sant'Antuono Missione Carnevale nel Sannio, il grande ritorno di maschere e carri

Ai nastri di partenza per l'edizione 2023 del Carnevale con le Pro Loco di Paupisi e Torrecuso, fondatrici del Carnevale dell'amicizia e di Solopaca, entrata a far parte del team nel 2019, si è aggiunta dunque la Pro Loco pontese con l'intento di portare nuove idee per la sfilata mascherata.

Tutte e quattro le associazioni sono già al lavoro per realizzare i carri che saranno la maggiore attrazione del corteo in maschera. In questa edizione non ci sarà un tema al quale dovranno attenersi i maestri carraioli ma la realizzazione dei carri avverrà in piena libertà lasciando ad ogni comune la possibilità di rappresentare eventi o episodi che hanno dominato la vita politica e sociale sia in campo nazionale che in quello provinciale.

I carri sfileranno a partire da domenica 12 febbraio a Solopaca per poi proseguire a Torrecuso il 18 febbraio e a Paupisi nell'ultima domenica di carnevale. Le sfilate allegoriche si chiuderanno a Ponte nel primo pomeriggio di martedì grasso. I cortei in maschera avranno inizio tutti nelle strade principali dei quattro comuni alle 15. Oltre alle Pro Loco nell'organizzazione della quinta edizione del Carnevale dell'amicizia sono attivi i Forum dei giovani di Paupisi, Torrecuso e Ponte.



«Dopo tre anni di stop dovuto alla pandemia sottolinea Orsillo - quest'anno i carri sfileranno di nuovo , rinsaldando una tradizione di condivisione e di amicizia tra paesi limitrofi». Lo scopo è quello di organizzare il Carnevale più bello del Sannio con l'apporto anche delle amministrazioni comunali e delle associazioni che operano sul territorio. «Saremo tutti insieme si legge in una nota condivisa dalle Pro Loco e dai forum dei giovani dei quattro centri coinvolti - per un evento unico nella provincia di Benevento che unirà paesi con tradizioni diverse ma con il solo obiettivo di divertirsi e creare punti di interscambio culturale. Importante sarà anche il ruolo delle amministrazioni e delle associazioni presenti sul territorio che daranno pieno sostegno e supporto per far sì che l'edizione 2023 del Carnevale dell'amicizia sia ricordato come il più bel Carnevale mai organizzato nel Sannio».



A scendere in campo al fianco delle Pro Loco e dei Forum dei giovani che organizzano la manifestazione carnevalesca i Bottari ed il Forum dei giovani di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San Rocco di Solopaca e l'associazione Maestri carraioli di Solopaca, le cooperative sociali San Rocco. Centottanta e L'Aquilone di Solopaca e la Protezione civile di Torrecuso.



Naturalmente ogni Comune affiancherà alla sfilata dei carri e delle maschere altre manifestazioni nel pieno rispetto della tradizione locale. Destinatari delle iniziative saranno soprattutto i bambini che potranno cimentarsi nelle gare per la mascherina più bella o quella più originale. Previsti anche giochi a squadre con la partecipazione degli adulti che si sfideranno anche nella disputa di giochi tradizionali. Non mancheranno nelle giornate di festa l'animazione per grandi e piccoli, musica, spettacoli e, naturalmente, stand gastronomici che proporranno i dolci tipici del carnevale e la possibilità di gustare panini e piatti tradizionali accompagnati da ottimo vino locale.