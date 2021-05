Sit-in a Sant'Agata per salvare l'ospedale «Diritto alla salute e ripristino tamponi»

La battaglia per la difesa del «Sant'Alfonso Maria de' Liguori» non può avere colore politico. Questo il messaggio che arriva da Sant'Agata de' Goti dove ieri mattina i cittadini si sono ritrovati, in sit-in nell'area davanti all'ospedale, per chiedere ancora una volta di potenziare la dotazione di personale del presidio e scongiurare trasferimenti e chiusure. Eppure a organizzare la mobilitazione di ieri era stato proprio un partito, il Pci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati