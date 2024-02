Presentato ieri mattina presso il Mulino Pacifico di Benevento, dai responsabili della Compagnia teatrale Solot Antonio Intorcia e Michelangelo Fetto, il progetto finanziato dall'Unione europea «Next Generation Eu», presenti anche Camillo Campolongo, presidente della sezione Sannio del Wwf, e Annamaria Mollica, per il comitato «Acqua Bene Comune Sannio», con i quali esiste una collaborazione attiva da diversi anni. Il programma ha lo scopo di promuovere l'innovazione e l'eco- design inclusivo, anche in termini di economia circolare, e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima, previsto dalla misura promossa dal ministero della Cultura denominata «Transizione ecologica organismi culturali e creativi», rivolto alle medie e piccole imprese operanti nel settore creativo e culturale, con un finanziamento di circa 70mila euro.

La Solot realizzerà una serie di interventi volti alla transizione verde della struttura e al consolidamento delle sue attività artistiche che consentirà di proseguire nel lavoro di adeguamento dello stabile, andando a potenziare e migliorare l'impianto elettrico e allestendo una sala di produzione video con nuovi camerini. Intorcia e Fetto hanno chiarito che subito dopo l'aggiudicazione del bando di gara per la gestione del Mulino Pacifico, in convenzione pluriennale con il Comune di Benevento, hanno dato inizio a un processo, in parte attuato, di riqualificazione energetica dello stabile e di iniziative artistiche/formative. Sono previste nuove produzioni teatrali incentrate su argomenti ambientali rivolte al pubblico delle scuole e delle famiglie, cui si affiancheranno laboratori ecosostenibili, con la realizzazione di tre video cartoon, successivamente messi in rete, ambientati nel Mulino Pacifico, che riprenderanno le tematiche de «Il Mulino dei Piccoli». I testi dei cartoni animati sono di Mario Gelardi, scrittore e drammaturgo con il quale la Solot già collabora, autore della versione teatrale di Gomorra, mentre la grafica sarà curata da FuriaLab di Luigi Furno.

Scendendo nei dettagli dall'11 al 21 marzo andrà in scena uno spettacolo dedicato all'uso consapevole dell'acqua, dal titolo «La guerra dell'acqua», per le scuole di ogni ordine e grado. Il 22 marzo al Mulino si terrà «La festa dell'acqua», in occasione della giornata mondiale. Il 19 marzo sarà presente padre Alex Zanotelli che si batte da anni per il rispetto dell'ambiente. Seguirà un incontro con la Lega italiana protezione uccelli, Lipu-BirdLife Italia, sulla biodiversità, educazione ambientale e promozione della cultura ecologica, che mostrerà ai più piccoli la fauna e la flora delle zone umide cittadine.

Il 23 marzo, poi, il Wwg organizza l'«Ora della Terra», 60 minuti dedicati simbolicamente al cambiamento climatico e al risparmio energetico, con lo spegnimento simbolico delle luci per un'ora, durante la quale al Mulino si terranno performance artistiche. È previsto anche lo spettacolo «La masa madre», di e con Ettore Nigro, inno alla resistenza alimentare, a difesa delle tradizioni gastronomiche, con un laboratorio per insegnare agli ospiti come fare l'impasto (lievito madre).

Anche la Solot sta preparando una sua produzione teatrale dedicata ai bambini sull'argomento della biodiversità in scena in autunno. L'ambizione finale è riuscire ad ottenere l'autosufficienza energetica, sperimentando il connubio tra cultura della mente e quella dell'ambiente. Utile, non solo a tagliare i costi di esercizio, ma anche a trasformare un edificio storico in un'icona etica per lo sviluppo culturale della città.