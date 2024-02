Benevento, Bct Music già «virale»: arriva Mahmood. Frascadore: «Artista del momento»

«Mahmood al Bct Music». Un annuncio che fa «rumore» quello comparso da poco sul profilo ufficiale dell'ormai noto festival beneventano. «Pronti a trasformare l'Arena Musa nel palcoscenico più caldo d'Italia, sabato 27 luglio, per il concerto di Mahmood», si legge nel post che sta già spopolando sul web. «Si tratta dell'artista del momento - racconta il direttore artistico Antonio Frascadore -. Siamo naturalmente contentissimi di aver centrato un nome "top" del panorama musicale, un artista tra l'altro due volte vincitore del Festival di Sanremo (nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 in duetto con Blanco con "Brividi", ndr)». Il cantante, reduce dall'ultima esperienza sul palco dell'Ariston, in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Tuta Gold", conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d'oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d'oro all'estero e ha oltre 3 miliardi di stream totali all'attivo.

Da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l'European Tour, al quale seguirà il Summer Tour che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più importanti festival italiani tra cui il Bct Music.

Quella beneventana sarà l'«unica data estiva in Campania. Non fartelo raccontare - scrivono sulla pagina della kermesse -. Biglietti disponibili dalle 18 di oggi su Ticketone e su Go2!».