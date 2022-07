Il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta. Stessa misura anche per un imprenditore di Dugenta e un architetto di Benevento. A eseguire la misura la guardia di finanza di Piedimonte Matese.

Le accuse per i tre sono collegate alle iniziative che avrebbero svolto,a vario titolo, per agevolare e consentire l’aggiudicazione in favore di imprese riconducibili allo stesso imprenditore di due gare di appalto del valore complessivo di 5 milioni di euro per la realizzazione di una scuola elementare e al rifacimento di una strada provinciale.