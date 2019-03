CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bilancio previsionale che obbliga a stringere ulteriormente la cinta. Era prevedibile, essendo consapevoli che il dissesto, dichiarato due anni fa, obbliga l'ente a contenere le spese. La voce più rilevante in fatto di spese è costituita dall'esborso per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, che rappresenta poco meno di un quarto di tutta la spesa corrente, pari a 65 milioni e 800mila euro. Ebbene, il capitolo dei rifiuti impegna quasi 16 milioni, a fronte dei 15,3 del 2018. L'incremento è da spiegare con il previsto aumento per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso gli Stir. Ma non la lievitazione dei costi potrebbe non fermarsi alle cifre suddette in quanto si è in attesa della determinazione delle nuove tariffe Samte da parte della Provincia. Ovviamente, i Comuni, dovendo licenziare lo strumento contabile e il piano finanziario entro il 31 marzo, sono stati costretti a procedere pur in assenza di certezze provenienti dalla Rocca dei Rettori. Aumenti che il Comune di Benevento, così come tutti gli altri, dovrà spalmare sulla platea contributiva, essendo obbligato a recuperare l'intera spesa connessa al ciclo integrato dei rifiuti. E questo a dispetto di quanto annunciato a fine febbraio quando la Serluca aveva rassicurato che la Tari non sarebbe aumentata. Altra voce significativa di spesa riguarda il personale: previsti 15 milioni. Ovviamente, la spese del personale è stata prevista considerando i pensionamenti del 2019 e la previsione in base al fabbisogno del personale approvata in giunta, che prevede le nuove assunzioni a cui si darà seguito dopo aver adempiuto a tutti gli adempimenti contabili e l'autorizzazione del Ministero dell'Interno.