Prima una riunione tecnico operativa in Prefettura, poi un tavolo tecnico in Questura. Così le forze dell'ordine hanno programmato i servizi antiterrorismo ed antimala in occasione della Pasqua. In particolare si è deciso di rafforzare i servizi di controllo nei luoghi dove sono previsti assembramenti, secondo un calendario che enumera le località dove sono programmate manifestazioni religiose per la Pasqua e attività ludiche per il lunedì dell'Angelo. Controlli antiterrorismo anche presso i consueti obiettivi sensibili: sedi di istituzioni, attività industriali e siti monumentali. Ma la riunione in Prefettura che è stata voluta e presieduta dal prefetto Carlo Torlontano, presenti il questore Giovanni Trabunella, il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Calandro ed i colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Bontiempo, è servita anche per disporre le modalità dei controlli antimala su tutto il territorio provinciale.

Una decisione questa che è scaturita dopo un esame degli ultimi colpi messi a segno nei giorni scorsi, che hanno visto una recrudescenza di furti in città e nei centri della provincia. Si è partiti da San Giorgio del Sannio, da tempo nel mirino della mala, dove lo scorso 20 marzo è stato assaltato il bar tabacchi "Marata" con un bottino di oltre quattromila euro, con il furto di sigarette e gratti e vinci, a cui si è poi aggiunto il furto di due auto di grossa cilindrata per un valore di oltre centomila euro che erano in sosta nel cortile di un atelier. Altro raid è avvenuto in un bar a Dugenta, tentata rapina a San Leucio del Sannio ed i furti in città alla farmacia Mercaldo e alla stazione Appia. I dettagli di questi servizi preventivi sono stati poi stabiliti nel corso dalla riunione tenutasi in Questura. Decisi particolari controlli anche sui principali assi viari nella consapevolezza di un aumento del volume di traffico.

Dopo l'emergenza furti che negli ultimi mesi ha colpito in particolare la valle Telesina, e soprattutto nell'approssimarsi delle festività, creando non poco allarme sociale, rafforzati i controlli dei carabinieri su tutto il territorio di competenza della compagnia di Cerreto Sannita guidata dal maggiore Altieri. La presenza su strada di più uomini e più pattuglie, vuole essere un deterrente importante per bande di malviventi pronte ad approfittarne. Anche i sindaci dell'area hanno lanciato appelli ai propri cittadini. Il sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, ha invitato tutti ad avere prudenza: «Se per le feste di Pasqua siete costretti ad uscire o andrete in vacanza - ha detto - vi prego di inserire gli allarmi nelle abitazioni o rendere attivi i dispositivi antifurto e di videosorveglianza di cui siete dotati. A chi invece resta, l'appello è quello di segnalare, eventualmente, casi sospetti». Sulla falsariga anche il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso: «Ringrazio le forze dell'ordine tutte per la collaborazione e il presidio del territorio. L'invito ai cittadini è quello di prendere tutte le precauzioni del caso per evitare brutte sorprese. Un appello voglio rivolgerlo anche ai giovani del territorio. Vi prego siate prudenti alla guida e non abusare di alcool».

I pattugliamenti

I controlli saranno pressoché serrati e già in queste ore, per il pattugliamento dei 21 comuni di competenza della Compagnia di Cerreto, confinanti con le province di Caserta e Campobasso, sono state dispiegate 18 pattuglie che hanno controllato complessivamente 134 veicoli e 167 soggetti, tra cui numerose persone già note alle forze dell'ordine. I militari, oltre a pattugliare le aree più isolate e vulnerabili hanno eseguito anche svariate perquisizioni sia personali che veicolari alla ricerca di arnesi da scasso, armi e droga. A San Salvatore Telesino, per un uomo e due donne, gravati da numerosi precedenti, è scattato la richiesta del foglio di via obbligatorio. I due sono stati fermati e controllati in prossimità di un affollato esercizio commerciale ma non sono stati in grado di fornire loro una giustificazione plausibile sulla presenza in loco.

Inoltre l'uomo è stato anche denunciato per reiterata guida senza aver mai conseguito la patente con il conseguente sequestro del veicolo. A Pontelandolfo, invece, un uomo del posto è stato denunciato e la vettura sottoposta a sequestro ed affidata in custodia alla proprietaria, anch'essa multata per incauto affidamento, perché sprovvisto di patente. A Telese Terme, un giovane della valle telesina è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di marijuana. Sempre nella cittadina termale un automobilista è stato sanzionato per mancata copertura assicurativa con conseguente sequestro del veicolo. Inoltre sia a Castelvenere che a Cerreto Sannita sono stati multati due automobilisti per uso del telefono e guida senza cinture di sicurezza. Infine sono state 20 le multate al codice della strada per un totale di oltre 4.000 euro.