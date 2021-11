Pedopornografia, va in carcere l'ex direttore Caritas don Nicola De Blasio

Il gip di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere per don Nicola De Blasio, sacerdote ed ex direttore della Caritas diocesana di Benevento. Don Nicola era stato arrestato lo scorso 4 novembre a seguito di una perquisizione della polizia postale, svolta nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino, nel corso della quale era stato trovato materiale pedopornografico all'interno di un pc ritenuto in possesso del sacerdote.

Gli atti relativi alla vicenda che vede coinvolto don Nicola De Blasio (difeso dagli avvocati Vincenzo Sguera e Massimiliano Cornacchione) sono poi passati per competenza a Napoli, dove la Procura ha proseguito gli accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati al sacerdote. Oggi la polizia postale ha eseguito la nuova ordinanza firmata dal gip di Napoli che dispone l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Lo scorso 6 novembre, a seguito del suo coinvolgimento nell'indagine, don Nicola De Blasio ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di parroco di San Modesto in Benevento e di direttore della Caritas diocesana. Le dimissioni sono state accolte dall'arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, che due giorni prima aveva dato notizia di aver avviato un'indagine sui fatti contestati, secondo quanto previsto dall'ordinamento canonico.