Paura e traffico in tilt a via Napoli. Intorno alle 12,30, in una delle arterie stradali più trafficate del rione Libertà, un camion che trasportava oltre 130 bombole di gas metano, improvvisamente e per cause ancora da accertare, ha perso il carico. L'autista, un uomo di Campobasso, secondo i rilievi della Polizia municipale, proveniente dalla tangenziale Ovest, dopo essersi immesso lungo il viale che conduce al centro commerciale Buonvento, immediatamente si è reso conto che il carrellato pieno di bombole si era pericolosamente staccato, finendo sull'asfalto.

APPROFONDIMENTI In scooter contro un palo: Flavio Margeri morto a 15 anni, dopo 21 giorni di agonia Autista invade corsia con l'auto e poi scappa: ferito un giovane alla guida dell'altra auto Incidente sul lavoro: muore un operaio, gravissimo un altro, esplosione nel cantiere del Terzo valico ad Alessandria

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo tanto spavento per gli automobilisti in transito lungo la strada. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento che, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno portato a termine un lungo e difficile intervento con una gru per riposizionare sulla motrice l'intero carico perduto. In ausilio dei pompieri anche i caschi bianchi, che invece hanno effettuato tutti i rilievi del caso e gestito il traffico, particolarmente condensato considerato l'orario di punta in cui si è verificato il sinistro stradale.

E sempre in giornata, brutta disavventura per una donna che viaggiava a bordo di una Skoda, insieme ai due figli minorenni, lungo una strada interpoderale in contrada Piano Cappelle, alle porte del capoluogo. A causa del fondo stradale ghiacciato, ha perso il controllo dell'autovettura, che si è ribaltata completamente sul ciglio della strada. Lanciato l'allarme, sul posto è stato necessario il trasferimento dei tre occupanti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Pio, oltre all'intervento dei vigili del fuoco e di una pattuglia della polizia municipale. Fortunatamente per i tre solo qualche contusione e tanto spavento. Si tratta del secondo incidente stradale in una settimana per la presenza di ghiaccio, in particolare al mattino e nelle ore notturne. «Le manovre brusche sono i nemici numeri uno dell'aderenza al veicolo sottolinea il comandante della municipale, Fioravante Bosco evitare quindi frenate, accelerazioni o curve a velocità sostenuta».

g.d.m.