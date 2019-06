CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 14:15

L'incompiuto resterà ancora tale. Per arrivare alla «Casa della città» occorrerà ancora tempo, poiché il progetto per completamento dell'edificio di Piazza Duomo non può essere inserito tra gli interventi a farsi con i fondi Pics (programma integrato città sostenibile). La Regione ha comunicato che per la realizzazione dei lavori non sono tollerabili ritardi che sforino i 6 mesi, pena il definanziamento dell'opera. In luogo del Museo di arte contemporanea, l'attuale amministrazione ha immaginato di realizzare una piazza coperta e front-office turistico e, ai piani superiori, sale espositive dedicate ad archivio municipale, alle raffigurazioni della città nella storia, con particolare approfondimento sui bombardamenti del 1943 e video di Steven Spielberg sul bombardamento della città. Quindi, una mini sala espositiva con tecnologie 3d e virtuali trasformazioni della città nella storia, ambienti e locali destinati a luogo di incontro e studio per associazioni culturali, ambienti destinate alle cartoline storiche e significative donate dai cittadini quali elementi di memoria collettiva di Benevento: appunto, la «Casa della città».IL RINVIOAlmeno per ora, il progetto dovrà essere riposto nel cassetto, poiché la disponibilità del cantiere non c'è, i lavori non sono ancora ultimati e la ditta, anzi, ha avanzato delle riserve. È preferibile, allora, sopportare ancora il pessimo biglietto da visita per i turisti costituito dall'immobile incompiuto di Piazza Duomo, sostituendo l'intervento (da 5 milioni) con altri di minor importo ma comunque utili. In quanto all'edificio in Piazza Duomo, non appena ultimati i lavori e consegnata l'opera al Comune , si provvederà a richiedere dai fondi Poc le somme necessarie al suo completamento.